В России могут отменить транспортный налог для электрокаров

В России рассматривается вопрос об отмене транспортного налога для электромобилей на пять лет. Соответсвующий законопроект поступил в Госдуму РФ от группы депутатов партии ЛДПР . Либерал-демократы предлагают освободить владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога на период с 2019 по 2024 год. Данная мера, по мнению законотворцев, должна повысить популярность экологичного транспорта в стране.

В пояснительной записке депутаты ЛДПР отмечают, что подобные льготы уже введены в ряде регионов России, в том числе в Москве и Петербурге.

Напомним, что в 2018 году в РФ выросли ставки утилизационного сбора на электрокары, а с сентября 2017 года завершился период льготного ввоза таких транспортных средств, что сильно сказалось на ценах электромобилей и практически «убило» итак невысокий спрос на них в стране.