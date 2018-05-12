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В России могут отменить транспортный налог для электрокаров
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В России могут отменить транспортный налог для электрокаров 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
В России рассматривается вопрос об отмене транспортного налога для электромобилей на пять лет. Соответсвующий законопроект поступил в Госдуму РФ от группы депутатов партии ЛДПР. Либерал-демократы предлагают освободить владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога на период с 2019 по 2024 год. Данная мера, по мнению законотворцев, должна повысить популярность экологичного транспорта в стране.
В пояснительной записке депутаты ЛДПР отмечают, что подобные льготы уже введены в ряде регионов России, в том числе в Москве и Петербурге.
Напомним, что в 2018 году в РФ выросли ставки утилизационного сбора на электрокары, а с сентября 2017 года завершился период льготного ввоза таких транспортных средств, что сильно сказалось на ценах электромобилей и практически «убило» итак невысокий спрос на них в стране.
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