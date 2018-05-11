Владельцы электромобилей сэкономят на налогах

Авторы поправок, депутаты от фракции ЛДПР , полагают, что введение налоговых льгот будет стимулировать развитие рынка экологически чистого транспорта.

Напомним, в настоящее время транспортный налог на электромобили не платят жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. В случае принятия документа, он вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

В конце 2017 года законопроект раскритиковал глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров . Он напомнил, что транспортный налог — это региональный налог.

"Мы договорились, что все льготы по региональному налогу мы на федеральном уровне не принимаем и не компенсируем", — заявил он тогда.

Между тем, в первом квартале 2018 года спрос на электротранспорт вырос на 23% относительно того же периода прошлого года. За три месяца в РФ было реализовано 16 электрический автомобилей.