Первый гоночный трек Mercedes-AMG открылся в Южной Корее

Компания Mercedes-AMG открыла в Южной Корее, недалеко от Сеула, собственный гоночный трек.

Гоночный трек, располагающийся недалеко от Сеула, не является новой постройкой. Он был создан еще в 1995 году, а теперь переработан компанией Mercedes-AMG. Автодром, как передает Motor1, получил название AMG Speedway и, как отмечается, является первым гоночным треком, названным в честь бренда.

Mercedes-AMG модифицировала трек — так, появились баннеры с логотипом AMG, были модифицированы пит-лейн и паддок, а также появилась новая специальная зона отдыха. В длину трасса составляет 4,3 километра и включает 17 поворотов. На ней Mercedes-AMG, как ожидается, будет проводить испытание машин, презентации новых моделей, а также другие мероприятия.

В сентябре прошлого года компания Mercedes-AMG презентовала гиперкар Project One. Машина получила, в частности, гибридную силовую установку, включающую турбомотор V6 объемом 1,6 литра, электромоторы и восьмиступенчатую автоматическую КПП и выдающую в общей сложности 1 000 лошадиных сил. До 200 километров в час с места Project One, как утверждается, может разгоняться менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.