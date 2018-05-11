Volkswagen отзывает более 400 тыс. автомобилей

Германский концерн Volkswagen отзывает более 219 тыс. моделей Polo, а также 191 тыс. машин Seat (СЕАТ) из-за дефектных замков ремня безопасности. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на представителя Volkswagen.
Отзыву подлежат произведенные в этом году Polo и модели Seat — Ibiza и Arona, у которых замок ремня безопасности сконструирован аналогичным образом. Из-за дефекта во время движения авто замок на левом заднем сиденье может расстегнуться. Как отмечается, Volkswagen уже нашел техническое решение этой проблемы.