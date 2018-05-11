Жителей Туркмении лишат семерок в автомобильных номерах

Автомобилистов Балканской и Дашогузской областей Туркмении начали лишать номерных знаков, начинающихся с двух семерок. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода» ).

Корреспонденты издания ожидают, что введенные властью ограничения на так называемые красивые номера распространятся на всю страну до конца мая или начала июня.

«В Сердарском этрапе (районе) Балканского велаята (области) инспекторы дорожного движения повсеместно останавливают машины с государственными номерными знаками, начинающимися с числа 77. Они требуют снять такие номера, забирают их и велят автовладельцам через два-три дня явиться в отдел службы дорожной безопасности этрапской полиции, где им будут выданы новые номера», — рассказал «Радио Азатлык» житель Ашхабада.

Корреспондент в городе Дашогуз сообщил о том, что в течение одной недели в регионе были задержаны практически все автомобили с номерами, начинающимися на две семерки — теперь машины находятся на штрафстоянке дорожной полиции

«Инспектор дашогузской городской дорожной полиции рассказал, что номерами автомобилей, которые начинаются на 77, теперь смогут пользоваться только родственники аркадага (президента страны Гурбангулы Бердымухамедова — прим. «Ленты.ру»), в связи с тем, что недавно в велаяте одним из инспекторов был остановлен кто-то из его близких. По его словам, именно по этой причине [министру внутренних дел Туркмении] Искендеру Муликову недавно был объявлен выговор», — сообщил корреспондент.

Выговор Муликову был объявлен 27 апреля, в официальной хронике говорится, что причиной выговора является «неудовлетворительное исполнение должностных полномочий и ослабление надзора за подведомственными органами».

Круглосуточно несущие службу сотрудники службы дорожной полиции Балканской области, задерживающие автомобили, не объясняют причин запрета на номера, начинающиеся с двух семерок.

«Они дают похожие ответы: "Мы не знаем, в чем дело. Нам дано такое указание, что если до пятницы 11 мая в Сердарском этрапе, городе Сердаре останется хоть одна машина с номерным знаком, начинающимся с числа 77, можете распрощаться с вашей должностью". Им дали такой строгий приказ», — сообщил житель Ашхабада.

В начале мая стало известно о решении властей Туркмении оставить в стране автомобили только белого цвета. Полицейские начали отлавливать машины всех цветов, кроме белого, в начале года, однако в течение нескольких месяцев автовладельцы из Ашхабада могли продать свои машины темных цветов в другой регион страны. Теперь же автомобили перестали ставить на учет и там. Подобный шаг связывают с тем, что белый является любимым цветом президента страны.