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Pagani Huayra имеет самую дорогую рассрочку в мире
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Pagani Huayra имеет самую дорогую рассрочку в мире 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Чтобы приобрести в собственность Pagani Huayra нужно будет платить ежемесячно 25 тысяч $.
Кроме того, лизинговое соглашение предполагает от клиента внесение первоначального взноса в сумме 700 000 USD. Помимо этого предусматривается, что покупатель должен уплачивать за машину 25 339 долларов ежемесячно на протяжении 5 лет.
В компании Putnam Leasing, предоставляющей родстер Pagani Huayra, говорят, что это самое дорогое предложение по аренде. В то же время для бизнес-пользователей существуют определенные преимущества.
Так, если автомобиль в лизинг берет фирма, какую-то часть платежей она вправе включить в свои расходы. Кроме того, если вдруг клиент захочет отказаться от Pagani, он может без последствий переоформить с Putnam контракт на новый транспорт.
Итальянский суперкар Pagani Huayra показали в минувшем году на автосалоне в Женеве. Его выделяют обновленный дизайн, часть крыши из углеводородного волокна и дополнение из ткани на случай непогоды.
Под капотом расположился двигатель V12 с 752 лошадиными силами. Работать он будет в паре с коробкой передач в 7 ступеней.
Остается добавить, что Huayra выйдет в свет только в количестве 100 единиц. Все они на данный момент уже зарезервированы.
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