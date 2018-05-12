Ещё
Названа десятка самых дорогих внедорожников всех времен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа десятка самых дорогих внедорожников всех времен 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Сегмент SUV, в который входят кроссоверы и внедорожники, продолжает уверенный рост не только в нашей стране, но и на мировом рынке. Западные автомобильные издания составили десятку самых дорогостоящих внедорожников, продававшихся с момента появления этого класса машин.
Десятая строчка данного ТОП-а оказалась за моделью Rhino GX, стоимость которой составляет порядка 229 тысяч долларов. Автомобиль выделяется брутальным дизайном экстерьера и роскошным интерьером.
Девятое место рейтинга принадлежит лимитированному Holland & Holland Range Rover по цене в 244 тысячи 500 долларов. Этот внедорожник был выпущен ограниченным тиражом в 30 экземпляров, следом за которым расположился Range Rover SV Coupe — стоимость 296 тысяч долларов.
Седьмая строчка оказалась за роскошным Lexani Motor Cars Cadillac Escalade по стоимости в 320 тысяч долларов, а шестая за новым Rolls-Royce Cullinan — от 325 тысяч долларов.
Первую пятерку открывает Mercedes-Maybach G650 Landaulet по цене от 528 тысяч долларов и общим тиражом в 99 единиц. Четвертым в этом ТОП-е стал еще один Mercedes — внедорожник G63 AMG 6X6 — 545 тысяч долларов.
В тройке самых дорогих внедорожников в мире оказались: Karlmann King по цене в 2 миллиона долларов, Dartz Prombron Black Russian и Bentley Dominator — 3 миллиона долларов и Bentley Dominator — более 4 миллионов долларов.
Daily-Motor: последние новости
ПДД РФ хотят проверить на соответствие международным правилам МВД РФ предлагает встраивать электрочипы в номера автомобилей Mitsubishi подняла цены на свои автомобили в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
«В семье не без урода»: Росгвардия пожалела капитана3
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине51
Иномарка въехала в пост ДПС5
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение