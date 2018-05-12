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Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля
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Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Можно с уверенностью сказать, что немало российских семей, принимают решение приобрести автомобиль, имея на руках ограниченную сумму. В такой момент возникает резонный вопрос:"Купить новую машину, но более низкого класса, или же решиться на покупку подержанного, но классом выше?"
Вероятно однозначного ответа на такой вопрос не существует. И если вы решили все же остановиться на покупке нового авто, то возможно вам пригодятся пару советов от автоэкспертов.
Наиболее благоприятным периодом в плане ценовых предложений на российском авторынке новых машин считается декабрь-январь. В это время автодилеры устраивают всевозможные акции и предлагают различные скидки.
Также в это время автодилеры стремятся избавиться от "залежавшегося" товара и с ними легче торговаться.
В случае, когда принято решение покупать хоженый автомобиль, нужно запомнить несколько главных моментов. Первое — нужно быть предельно внимательным при выборе подержанного автомобиля, т.к. среди продавцов довольно много нечестных людей, которые вполне могут себе позволить "смотать" показания спидометра или же скрыть тот факт, что машина побывала в аварии.
Поэтому выбирая бушную машину лучше всего подкрепиться поддержкой специалиста.
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