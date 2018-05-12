Названы самые популярные иномарки с пробегом в РФ

По подсчетам аналитиков, по итогам первого квартала 2018 года в России было реализовано порядка 777 тысяч 200 единиц подержанных иномарок. Рост данного показателя по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 0,4%.

Самой популярной иномаркой с пробегом в России остается Ford Focus , количество перепродаж которой с января по март 2018 года составило 28 тысяч 330 сделок (+0,1). Вторая строчка по данному показателю вновь оказалась за Toyota Corolla — 22 тысячи 932 перепродажи (-5%). Первую тройку замыкает Hyundai Solaris — 18 тысяч 826 единиц (+23%).