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Названы самые популярные иномарки с пробегом
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Названы самые популярные иномарки с пробегом в РФ 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
По подсчетам аналитиков, по итогам первого квартала 2018 года в России было реализовано порядка 777 тысяч 200 единиц подержанных иномарок. Рост данного показателя по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 0,4%.
Самой популярной иномаркой с пробегом в России остается Ford Focus, количество перепродаж которой с января по март 2018 года составило 28 тысяч 330 сделок (+0,1). Вторая строчка по данному показателю вновь оказалась за Toyota Corolla — 22 тысячи 932 перепродажи (-5%). Первую тройку замыкает Hyundai Solaris — 18 тысяч 826 единиц (+23%).
Четвертой и пятой стали Toyota Camry и Kia Rio с объемом перепродаж в 16 тысяч 403 единицы соответственно.
В ТОП-10 самых продаваемых б/у иномарок в России за первые три месяца 2018 года также вошли: Renault Logan (16 тысяч 99 единиц), Chevrolet Niva (15 тысяч 906 автомобилей), Opel Astra (13 тысяч 30 единиц), Daewoo Nexia (13 тысяч 15 машин) и Mitsubishi Lancer (11 тысяч 155 штук).
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