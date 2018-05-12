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Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть
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Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть 

Авторамблер 31 минуту назад
Одна из наших любимых рубрик: сотрудники полиции на подработке.
В этот раз экипаж ДПС в Ставрополе остановил водителя якобы за пересечение сплошной линии. Однако им не повезло: мужчина оказался принципиальный и подкованный в правилах дорожного движения. Как полагается, он уточняет имя и звание полицейского, а потом начинает технично препарировать все претензии сотрудников ГИБДД.
В ходе недолгой, но ожесточенной дискуссии стражи порядка постепенно сдают назад, по сути признавая, что их претензии необоснованы, и они фактически пытались "развести" автолюбителя на деньги. Вишенкой на торте стал кадр, в котором видно, что машина ДПС стоит на газоне, тем самым грубо нарушая ПДД.
К сожалению, ролик вряд ли станет предметом для служебной проверки, хотя именно такое поведение полицейских способно перекрыть все впечатление от хорошей службы МВД.
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