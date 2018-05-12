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В США Nissan GT-R стал объектом внимания полиции
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В США Nissan GT-R стал объектом внимания полиции 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Американские стражи порядка остановили для проверки подозрительный Nissan GT-R.
Этот автомобиль привлек внимание полиции тем, что явно выделялся своим внешним видом среди других участников движения. Ролик об инциденте не замедлил появиться в сети.
Судя по внешнему виду и видеоряду, под капотом автомобиля находился двигатель способный развивать невиданную мощность в 1850 лошадиных сил. Однако стоит также обратить внимание на спойлеры на багажнике, массивные крылья и другие выделяющиеся детали.
Автомобиль не нарушал правила движения. Он был неуместным в отличие от трас в роскошном Монако.
На ролике видно, как представитель полиции беседует с владельцем автомобиля. Есть еще одна немаловажная деталь — третье лицо передает полицейскому определенную сумму денег.
Достоверно неизвестно, задержан ли был водитель или нет. Однако дальше машина продолжила свое движение.
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