В США Nissan GT-R стал объектом внимания полиции

Американские стражи порядка остановили для проверки подозрительный Nissan GT-R.

Этот автомобиль привлек внимание полиции тем, что явно выделялся своим внешним видом среди других участников движения. Ролик об инциденте не замедлил появиться в сети.

Судя по внешнему виду и видеоряду, под капотом автомобиля находился двигатель способный развивать невиданную мощность в 1850 лошадиных сил. Однако стоит также обратить внимание на спойлеры на багажнике, массивные крылья и другие выделяющиеся детали.

Автомобиль не нарушал правила движения. Он был неуместным в отличие от трас в роскошном Монако.

На ролике видно, как представитель полиции беседует с владельцем автомобиля. Есть еще одна немаловажная деталь — третье лицо передает полицейскому определенную сумму денег.

Достоверно неизвестно, задержан ли был водитель или нет. Однако дальше машина продолжила свое движение.