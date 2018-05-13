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Mitsubishi Outlander будет использовать платформу от Nissan
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Mitsubishi Outlander будет использовать платформу от Nissan 

Car.ru 13 часов назад
Фото: Car.ru
Известно, что Mitsubishi Outlander модельной линейки 2021 года возьмет на вооружение платформу Nissan Rogue.
В кругах автомобильного мира давно ходят слухи о предстоящем тесном яльянсе двух японских автокомпаний — Mitsubishi и Nissan. Теперь же появилось косвенное подтверждение данных планов.
Планируемый к запуску кроссовер будет выделяться среди представителей своего класса габаритами. Новый Outlander выглядит длиннее и шире, чем компактные внедорожники Outlander Sport и Eclipse Cross.
Ожидается, что разрабатываемый Outlander получит гибридную силовую систему. Однако ее параметры остаются пока в секрете.
Не исключено, что и другие будущие представители Mitsubishi также задумаются об использовании платформы Nissan Rogue. Речь идет о таких моделях, как Versa, Kicks и Juke.
Не исключено, что две японские компании будут взаимодействовать на рынке пикапов. Тем более, что в США наблюдается устойчивый спрос на данный тип транспорта.
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