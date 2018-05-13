Mitsubishi Outlander будет использовать платформу от Nissan

Известно, что Mitsubishi Outlander модельной линейки 2021 года возьмет на вооружение платформу Nissan Rogue

В кругах автомобильного мира давно ходят слухи о предстоящем тесном яльянсе двух японских автокомпаний — Mitsubishi и Nissan. Теперь же появилось косвенное подтверждение данных планов.

Планируемый к запуску кроссовер будет выделяться среди представителей своего класса габаритами. Новый Outlander выглядит длиннее и шире, чем компактные внедорожники Outlander Sport и Eclipse Cross.

Ожидается, что разрабатываемый Outlander получит гибридную силовую систему. Однако ее параметры остаются пока в секрете.

Не исключено, что и другие будущие представители Mitsubishi также задумаются об использовании платформы Nissan Rogue. Речь идет о таких моделях, как Versa, Kicks и Juke.

Не исключено, что две японские компании будут взаимодействовать на рынке пикапов. Тем более, что в США наблюдается устойчивый спрос на данный тип транспорта.