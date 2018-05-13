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Новый Mitsubishi Outlander переедет на «тележку» Renault-Nissan
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Новый Mitsubishi Outlander переедет на «тележку» Renault-Nissan 

LiveCars.Ru 13 мая 2018
Фото: Car.ru
Популярный внедорожник Mitsubishi Outlander следующего поколения, мировой дебют которого ожидается к 2021 году, может получить «тележку» альянса Renault-Nissan. Об этом сообщает издание Motor1, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.
По информации ресурса, популярный японский кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения будет построен на проверенной платформе CMF C/D. Напомним, что эта архитектура лежит в основе таких моделей, как Nissan X-Trail и Renault Kadjar. Как известно, эта «тележка» создавалась французско-японским альянсом для снижения затрат на разработку и максимальной унификации.
Как отмечают наши коллеги, если эта информация подтвердится, то большая часть современных наработок компании Mitsubishi, которые планировалось использовать на модели Outlander, будут, как минимум, отложены в долгий ящик.
В том случае, если следующее поколение внедорожника Mitsubishi Outlander переедет на платформу альянса Renault-Nissan, автомобиль может лишиться атмосферных бензиновых 4-цилиндровых двигателей объёмом 2,0 и 2,4 литра (146 — 167 л.с.), а также 3,0-литрового 6-цилиндрового мотора и 2,2-литрового дизеля, оснащённого системой Common Rail.
Вместо этого, популярная модель может получить силовые агрегаты, которые известны под модели Nissan Rogue/X-Trail. Речь идёт о 2,0— и 2,5-литровых агрегатах, мощность которых варьируется от 143 до 170 лошадиных сил. При этом не исключено, что для следующего Mitsubishi Outlander будут предусмотрены совершенно иные моторы, которыми оснащаются модели альянса Renault-Nissan.
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