Новый Mitsubishi Outlander переедет на «тележку» Renault-Nissan

Популярный внедорожник Mitsubishi Outlander следующего поколения, мировой дебют которого ожидается к 2021 году, может получить «тележку» альянса Renault-Nissan. Об этом сообщает издание Motor1, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.

По информации ресурса, популярный японский кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения будет построен на проверенной платформе CMF C/D. Напомним, что эта архитектура лежит в основе таких моделей, как Nissan X-Trail и Renault Kadjar . Как известно, эта «тележка» создавалась французско-японским альянсом для снижения затрат на разработку и максимальной унификации.

Как отмечают наши коллеги, если эта информация подтвердится, то большая часть современных наработок компании Mitsubishi, которые планировалось использовать на модели Outlander, будут, как минимум, отложены в долгий ящик.

В том случае, если следующее поколение внедорожника Mitsubishi Outlander переедет на платформу альянса Renault-Nissan, автомобиль может лишиться атмосферных бензиновых 4-цилиндровых двигателей объёмом 2,0 и 2,4 литра (146 — 167 л.с.), а также 3,0-литрового 6-цилиндрового мотора и 2,2-литрового дизеля, оснащённого системой Common Rail.