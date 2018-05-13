Mitsubishi Eclipse Cross станет гибридным

По данным азиатской прессы, полученным из неизвестных источников, инженеры компании Mitsubishi в настоящее время работают над созданием гибридной PHEV-версии своего нового кроссовера Eclipse Cross. Сообщается, что модель будет полностью заимствовать силовой агрегат от модели Outlander PHEV, а презентация новинки должна состояться по ходу 2019 года.

В таком случае, автомобиль получит пару электрических моторов, каждый из которых отвечает за вращение собственной оси. Бензиновый двигатель при движении на скоростях не больше 60 км/ч выступает в качестве генератора для подзарядки аккумуляторов, а дальше выполняет свои прямые обязанности, передавая крутящий момент на переднюю пару колес.

Появится ли подобная версия японского кроссовера на российском рынке, пока не известно. В нашей стране Mitsubishi Eclipse Cross предлагается покупателям с единственным 150-сильным 1.5-литровым бензиновым двигателем и выбором трансмиссии между «механикой» и вариатором CVT. Опционально для Эклипс Кросс доступна продвинутая система полного привода.

Минимальная цена Эклипс Кросс на российском рынке составляет 1 399 000 рублей, а наиболее оснащенные версии с раздельным климат-контролем, светодиодными фарами, панорамной крышей, кожаным салоном и другими опциями оцениваются в 2 160 000 рублей.