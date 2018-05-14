Ещё
Житель Барнаула продает самодельный плавающий вездеход
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Барнаула продает самодельный плавающий вездеход 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Купить эклюзивный внедорожник можно за 390 тысяч рублей.
Житель Барнаула выставил на продажу вездеход, который он собрал своими руками.
Необычное объявление было опубликовано на сайте drom.ru.
Умелец заявляет, что транспортное средство сможет проехать даже по самым плохим дорогам. Более того, внедорожник может даже преодолевать воду и подходит для передвижения в любые погодные условия.
Отмечается, что вездеход был собран в 2015 году. Его колеса взяты от комбайна, коробка — от «жигулей» а двигатель — от ВАЗ-2106.
Стать владельцем эксклюзивного самодельного авто можно за 390 тысяч рублей. По мнению «инженера», аналоги такого транспортного средства «стоят миллионы».
ТК «Звезда»: последние новости
Назван топ-13 самых дорогих внедорожников мира Мара Багдасарян намерена обжаловать решение суда о пожизненном лишении прав Путин будет использовать новый лимузин серии «Кортеж» - Песков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журнал в США сравнил лимузины Путина и Трампа17
Россиян предупредили о росте цен на бензин657
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Открылось движение по путепроводу у Крымского моста29
Lifan X80 начнут продавать в России
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение