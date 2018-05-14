Житель Барнаула продает самодельный плавающий вездеход

Купить эклюзивный внедорожник можно за 390 тысяч рублей.

Житель Барнаула выставил на продажу вездеход, который он собрал своими руками.

Необычное объявление было опубликовано на сайте drom.ru.

Умелец заявляет, что транспортное средство сможет проехать даже по самым плохим дорогам. Более того, внедорожник может даже преодолевать воду и подходит для передвижения в любые погодные условия.

Отмечается, что вездеход был собран в 2015 году. Его колеса взяты от комбайна, коробка — от «жигулей» а двигатель — от ВАЗ-2106.

Стать владельцем эксклюзивного самодельного авто можно за 390 тысяч рублей. По мнению «инженера», аналоги такого транспортного средства «стоят миллионы».