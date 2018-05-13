BMW отзывает часть своих автомобилей

BMW начала компанию по отзыву собственных машин из Великобритании.

Это уже вторая вынужденная мера от немецкого автопроизводителя. В прошлом году с британского континента было отозвано около 36 000 автомобилей, среди которых BMW 1 Series, 3 Series, Z4.

Причиной отзыва стали неполадки с электрической частью машина в процессе движения автомобиля. В результате возникал риск не только остановки машины, но и ее возгорания.

Было проведено расследование британскими властями. В ходе него выявлено 19 случаев сбоев электроники.

В BMW отмечают, что нынешние проблемные автомобили не были охвачены первоначальным отзывом. Поэтому для повышения безопасности владельцев осуществлен дополнительный запрос автомобилей.

На данный момент BMW проводит дополнительно тестирование 417 машин. Такой уровень выборки по статистике помогает вникнуть в суть проблемы и соответствует кодексу производственной этики, действующему в автомобильной промышленности.