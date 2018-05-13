Ещё
BMW отзывает часть своих автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW отзывает часть своих автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
BMW начала компанию по отзыву собственных машин из Великобритании.
Это уже вторая вынужденная мера от немецкого автопроизводителя. В прошлом году с британского континента было отозвано около 36 000 автомобилей, среди которых BMW 1 Series, 3 Series, Z4.
Причиной отзыва стали неполадки с электрической частью машина в процессе движения автомобиля. В результате возникал риск не только остановки машины, но и ее возгорания.
Было проведено расследование британскими властями. В ходе него выявлено 19 случаев сбоев электроники.
В BMW отмечают, что нынешние проблемные автомобили не были охвачены первоначальным отзывом. Поэтому для повышения безопасности владельцев осуществлен дополнительный запрос автомобилей.
На данный момент BMW проводит дополнительно тестирование 417 машин. Такой уровень выборки по статистике помогает вникнуть в суть проблемы и соответствует кодексу производственной этики, действующему в автомобильной промышленности.
Car.ru: последние новости
В США Nissan GT-R стал объектом внимания полиции Что нужно знать при покупке подержанного автомобиля Названы самые дорогие внедорожники в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под «мостом глупости» застряла 148-я «Газель»82
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть1
Для чего нужны номера без триколора
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине52
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение