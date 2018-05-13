Lifan X80 начнут продавать в России в 2018 году

В прессе, со ссылкой на представителей дилерской сети Lifan , появилась информация о планах китайского производителя уже в 2018 году начать продажи в нашей стране внедорожника Lifan X80, занимающего в настоящее время вершину модельного ряда компании. Тем не менее, пока модель не прошла сертификацию в России, а значит, купить модель можно будет только в конце года.

В Китае габаритный Lifan X80, по своим размерам сопоставимый с Toyota Highlander , предлагается с единственным бензиновым 2.0-литровым турбомотором, обладающим мощностью в 191 «лошадь». Привод полный, с передачей крутящего момента через механическую или автоматическую трансмиссию.

В целом, модель обладает вполне привлекательной внешностью с современными линиями кузова и хорошим оснащением салона. Стильный интерьер с крупным дисплеем мультимедиа-системы под козырьком дополняется богатым оснащением, включая цифровую приборную панель, имитирующие натуральное дерево декоративные панели, кнопочный запуск двигателя, раздельный климат-контроль и многое другое.

На китайском рынке Lifan X80 в зависимости от комплектации имеет цену от 1 миллиона 100 тысяч рублей по текущему курсу. Можно предположить, что в нашей стране внедорожник окажется несколько дороже.