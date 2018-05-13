Открылось движение по путепроводу у Крымского моста

В Керчи открывается движение по путепроводу у Крымского моста

Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма сообщил о начале рабочего движения вечером в воскресенье по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.

"Генеральный подрядчик выполнил работы по строительству путепровода на шоссе Героев Сталинграда. Перезапуск рабочего движения на данном объекте обеспечит транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города. Движение по путепроводу начнется сегодня в 18:00 мск", — приводятся в сообщении слова главы госкомитета Сергея Карпова.

Отмечается, что открытие движения по путепроводу связано с предстоящим запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту, которое состоится в ближайшие дни.

Для жителей Керчи, живущих в районе автоподхода, на путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 м. На объекте установлено перильное и барьерное ограждение, четыре остановочных пункта для общественного транспорта, движение на съездах с путепровода регулируется светофорами.

Выполнены работы по шумозащитному остеклению объектов, расположенных в районе проведения строительных работ. В программу замены окон попало восемь объектов, в том числе пять девятиэтажных и одно пятиэтажное здание, школа и детский сад.