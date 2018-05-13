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Радиоуправляемые машинки потянули Jeep Grand Cherokee
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Радиоуправляемые машинки потянули Jeep Grand Cherokee 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Игрушечные машинки на радиоуправлении попытались сдвинуть с места Jeep Grand Cherokee.
Видео об этом своеобразном эксперименте выложили в сети. Продолжительность ролика составляет 11 минут. Все самое интересное начинается примерно с середины седьмой минуты.
Итак, в дуэли сошлись Jeep Grand Cherokee 2003 года выпуска и радиоуправляемые миниатюрные модели Traxxas RC. Если верить ролику, то четырех «малышей» хватило на то, чтобы сдвинуть гигантский внедорожник с места.
Скептики могут подумать, что Jeep включил двигатель на малых оборотах. Однако с задней стороны Cherokee отсутствовали какие-либо признаки выхлопов.
Интересно, что эксперимент с радиоуправляемыми моделями не первый в таком роде. Что-то подобное пытались в свое время проделать в Toyota.
Тогда был использован радиоуправляемый Bruiser, сделанный при поддержке Toyota UK. Такому миниатюрному автомобилю удалось подвинуть Toyota Hilux.
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