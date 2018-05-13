Россиян предупредили о росте цен на бензин

ФАС предупредила о росте цен на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в этом году на российском рынке могут расти быстрее инфляции. Это станет возможным при увеличении стоимости нефти, не исключил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев . И снова предложил перейти на "плавающие" акцизы.

Собственно, процесс уже начался. С начала года бензин в среднем по стране подорожал на 2,3 процента. А инфляция набрала всего 1,3 процента. И цены на автотопливо ускоряются: раньше они росли по 0,4 процента в неделю, а за последние семь дней прыгнули сразу на один процент.

Понятно, здесь во многом играет сезонный фактор. Но не только он. Свой прогноз Игорь Артемьев связывает с увеличением стоимости нефти.

"Если цены будут 120 долларов за баррель, то мы не уложимся", — уточнил он, общаясь с журналистами. Не уложимся в инфляцию.

Нефти тоже сулят большое будущее. Уже в следующем году стоимость барреля может достичь 90 и даже 100 долларов, считают в Bank of America . Причину заокеанские эксперты видят в возможном продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и в санкциях США в отношении Ирана. Есть также риски срыва поставок из Венесуэлы, объемы которых находятся в "свободном падении".

Если сложить два прогноза (ФАС и Bank of America), получается, что ценам на бензин уготовлен ускоренный рост и в 2019 году. Однако ситуацию можно корректировать, убежден Артемьев. Например, за счет введения системы "плавающих" акцизов. Суть в том, что после достижения определенного уровня цены на нефть на мировом рынке, например, в 90 долларов за баррель, сбор может уменьшаться на отчетную дату два раза в год. За счет этого, полагает Игорь Артемьев, будут стабилизироваться и внутренние цены.

Свое предложение ФАС озвучила минфину . Это не первый подход к теме. За последние лет семь служба не раз предлагала перейти на "плавающие" акцизы. Но идею не поддерживают в минфине и минэкономразвитии

Тем временем на фоне недельного скачка цен на бензин автолюбители стали опасаться, что так они дойдут и до 50 рублей за литр. Не дойдут, уверен исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко , так как реального дефицита бензина на рынке нет. Но тенденция роста цен сохранится.

"Сейчас разница в цене тонны нефти и нефтепродуктов, проданной за рубеж и внутри страны, составляет 10 тысяч рублей, — приводит он данные статистики. — Нефтяники, конечно, идут туда, где больше платят. Однако в целом на бирже объемы продажи по году пока соблюдаются", — объясняет Сергиенко.

В этот расклад, по его мнению, может вмешаться "иранский фактор": если компромисса вокруг ситуации с Ираном не найдут, то тенденция с ростом цен на нефть в мире и на бензин внутри страны будет усугубляться.