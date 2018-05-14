Американский журнал сравнил лимузины Путина и Трампа

Издание отмечает, что между президентами сложились "интересные отношения", которые идут вразрез с традиционной внешней политикой США и "удивляют мир". Однако, продолжает автор статьи, любовь к высококлассным лимузинам "объединяет двух лидеров".

Анализируя российский автомобиль, Newsweek указывает на его сходство с британскими люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost. Журнал отмечает, что в "Кортеже" установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 в американском лимузине. Кроме того, автомобиль Трампа, который получил прозвище "Зверь", тяжелее на полторы тонны.

"Aurus Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", — утверждает автор материала.

В статье приводятся данные канала Fox News , который сообщал, что новая версия "Зверя" может появиться уже этим летом. Сумма контракта составляет 15 миллионов долларов. Новый автомобиль будет превосходить своего предшественника по многим характеристикам, отмечает Newsweek. "Россия вряд ли долго будет оставаться впереди", — резюмирует автор.

В Москве 8 мая состоялась инаугурация президента России. Владимир Путин выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — не на традиционном " Мерседесе ", а на лимузине из проекта "Кортеж".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин намерен использовать этот автомобиль и далее.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.