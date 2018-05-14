СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа

«Кортеж» против «Зверя»: журналисты сравнили лимузины Путина и Трампа

Американский Newsweek сравнил лимузины президентов России и США.

Журналист отметил сходство новой машины Путина, лимузина проекта «Кортеж», с моделями Rolls Royce Phantom и Ghost, а также его двенадцатицилиндровый двигатель (V12), который на порядок мощнее V8, которым оснащен Cadillac Трампа.

Также автомобиль американского лидера, прозванный «Зверем», весит на полторы тонны больше «Кортежа», однако едва ли уступает тому в современности технологий связи и защиты.

Кроме того, издание отмечает, что уже летом нынешнего года у Трампа может появиться новый «Зверь».

«Так что едва ли Россия долго будет впереди», — подытожил он.

7 мая Владимир Путин впервые использовал российский лимузин проекта «Кортеж». На нем глава государства выехал из Первого корпуса Кремля, где расположен его рабочий кабинет, на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце.