США против России: сравниваем новый лимузин Путина и «Зверя» Трампа

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом установились довольно интересные отношения, которые противоречат внешней политике США и интригуют весь мир. Но если и есть что-то, что объединяет Кремль и Белый дом, то это их любовь к высококлассным лимузинам.

По некоторым сообщениям, Путин потратил 192 миллиона долларов на новый автопарк лимузинов, которые он продемонстрировал в день своей инаугурации 7 мая. Как стало известно, в этом сделанном в России пуленепробиваемом автомобиле установлен 6,6-литровый двигатель мощностью в 860 лошадиных сил, о чем сообщает его производитель. Этот автомобиль получил название Aurus, и, как сообщает издание Maxim, оно было составлено из двух слов — латинского слова «aurum», что значит золото, и «rus», то есть Россия.

Автомобиль Aurus был разработан в рамках проекта «Кортеж» и очень напоминает британские лимузины класса люкс Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost, однако, как сообщает журнал The Drive, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт обратился к немецким компаниям Porsche и Robert Bosch за помощью в разработке нового лимузина.

Хотя издание The Drive отмечает, что путинский автомобиль Aurus, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега Путина.

Трамп унаследовал этот автомобиль, названный «Зверем», от своего предшественника, президента Барака Обамы , который получил его в 2009 году. Этот лимузин компании General Motors был создан с нуля при поддержке экспертов из секретных служб, и от обычной модели GM его отличают стекла толщиной в 12,5 сантиметров и двери толщиной в 20 сантиметров.

Во время своего выступления в одном из эпизодов шоу Comedians in Cars Getting Coffee Обама сообщил ведущему Джерри Зейнфелду (Jerry Seinfeld), что «Зверь» — это « кадиллак , созданный на основе танка».

«Зверь» сделан из стали, алюминия, титана и керамики и имеет шторки из фибергласа на окнах. Его топливный бак не может взорваться благодаря специальной пене. Корпус этого автомобиля также защитит от химических атак, а его стальные колесные диски сделаны таким образом, что автомобиль будет продолжать движение, даже если его кевларовые шины будут повреждены. Неудивительно, что секретные службы доставили этот автомобиль в Азию во время недавней поездки Трампа по этому региону.

Хотя издание Autoweek сообщило в 2013 году, что автомобиль Обамы был оснащен медицинским оборудованием и медикаментами — включая даже запасы донорской крови группы и резуса президента — а также другим оборудованием, таким как приборы ночного видения и собственный оперативный центр, его двигатель V8 не может сравниться с двигателем V12 на новом путинском лимузине. Кроме того, «Зверь», который весит 7,5 тонн, тяжелее Aurus, который, по некоторым данным, весит 6 тонн. Пока неизвестно, усовершенствовал ли Трамп автомобиль своего предшественника, однако в прошлом году журнал Carbuzz присвоил путинскому лимузину награду за стильность.