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Маск рассказал, где еще будут продаваться «Теслы»
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Илон Маск рассказал, где еще будут продаваться «Теслы» 

Популярная механика 8 часов назад
Фото: Популярная механика
По словам главы компаний Tesla и SpaceX, уже в этом году электрокары начнут поставлять еще на один рынок
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
При этом Маск признался, что любит эту страну и будет лично присутствовать на церемонии начала продаж электрокаров. Точные сроки выхода на рынок Турции глава компании Tesla не назвал.
Отметим, что, несмотря на оптимизм Маска, дела у Tesla складываются пока не самым лучшим образом. Напомним, что в феврале этого года Tesla сообщила о крупнейшем квартальном убытке в истории компании. В четвертом квартале 2017 года, как напоминает Прайм, ее убыток составил 675,35 миллиона долларов, что в 5,6 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года.
При этом ранее глава компании поспешил успокоить инвесторов, заверив, что по итогам третьего и четвертого кварталов текущего года компания все же зафиксирует прибыль.
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