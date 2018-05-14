Илон Маск рассказал, где еще будут продаваться «Теслы»

По словам главы компаний Tesla и SpaceX, уже в этом году электрокары начнут поставлять еще на один рынок

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При этом Маск признался, что любит эту страну и будет лично присутствовать на церемонии начала продаж электрокаров. Точные сроки выхода на рынок Турции глава компании Tesla не назвал.

Отметим, что, несмотря на оптимизм Маска, дела у Tesla складываются пока не самым лучшим образом. Напомним, что в феврале этого года Tesla сообщила о крупнейшем квартальном убытке в истории компании. В четвертом квартале 2017 года, как напоминает Прайм, ее убыток составил 675,35 миллиона долларов, что в 5,6 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года.

При этом ранее глава компании поспешил успокоить инвесторов, заверив, что по итогам третьего и четвертого кварталов текущего года компания все же зафиксирует прибыль.