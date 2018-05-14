В Москве вернут кабины регулировщиков ГИБДД

Стилизованные под советские «стаканы» кабины будут защищать сотрудников ДПС от непогоды.

Сотрудники ГИБДД вновь будут работать в специальных полицейских кабинах, сообщает газета «Известия» с отсылкой на собственный источник в департаменте капремонта Москвы.

Почти десять лет назад, во время реформирования патрульно-постового службы, такие кабины полностью исчезли с дорог столицы. Однако сейчас за короткое время на улицах вновь появятся знаменитые «стаканы» ГИБДД. Уже было смонтировано 38 стеклянных сооружений.

Кабины нужны для того, чтобы обеспечить сотруднику ДПС комфортные условия труда. Так, он сможет укрываться от дождя и снега в холодное время года и от палящего солнца — в теплое.

Первые стеклянные кабины появились в Москве в середине 20 века. По словам «Известий», одна из первостепенных задач состояла в том, чтобы создать такие сооружения, которые бы максимально напоминали милицейские «стаканы» времен СССР.