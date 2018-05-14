Ещё
Московским регулировщикам вернут стаканы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московским регулировщикам вернут стаканы 

Мослента 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники столичной Госавтоинспекции вновь будут нести постовую службу на перекрестках в ветрозащитных стеклянных кабинах, которые за характерное сходство прозвали «стаканами». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на департамент капремонта Москвы.
«На данный момент установлено 38 кабин. При создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы», — рассказали в департаменте. Там отказались уточнить, сколько всего планируется установить таких конструкций, отметив, что «стаканы» монтируются практически на всех важных перекрестках и магистралях, а также размещаются на всех спецтрассах.
В 2017 году производство и установка одной кабины обходились Москве в 500 тысяч рублей.
Первые стеклянные кабины регулировщиков появились в Москве в 1950-х годах, и были демонтированы в 2008–2010 годах в рамках реформирования патрульно-постовой службы.
Мослента: последние новости
Мара Багдасарян захотела ездить по Москве законно Москвичей захотели освободить от продления водительских прав Московский водитель получил штраф за три секунды
Комментарии4  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте цен на бензин729
ОСАГО подорожает13
Журнал в США сравнил лимузины Путина и Трампа18
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Открылось движение по путепроводу у Крымского моста29
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение