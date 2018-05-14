ОСАГО подорожает

Тарифы ОСАГО могут увеличиться в конце лета, сообщают «Ведомости»

По информации газеты, инициативу увеличить базовые тарифы полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, а также коэффициентов к ним, содержит проект Центрального банка России

Сейчас базовый тариф равняется 3431-4119 рублей, а остальная сумма зависит от так называемых коэффициентов, то есть региона эксплуатации авто, мощности его двигателя, а также возраста и стажа владельца.

По словам Игоря Юргенса, президента Российского союза автостраховщиков, инициатива ЦБ — правильная, а еще лучшим решением была бы полная свобода ОСАГО от государственного регулирования. Юргенс уверен, что это снизило бы цену полисов «безубыточным» клиентам страховых компаний до 50%, а тем, кто приносит убытки, увеличило бы на 25–50%.