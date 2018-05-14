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ОСАГО подорожает
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ОСАГО подорожает 

Рамблер 2 часа назад
Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
Тарифы ОСАГО могут увеличиться в конце лета, сообщают «Ведомости».
По информации газеты, инициативу увеличить базовые тарифы полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, а также коэффициентов к ним, содержит проект Центрального банка России.
Сейчас базовый тариф равняется 3431-4119 рублей, а остальная сумма зависит от так называемых коэффициентов, то есть региона эксплуатации авто, мощности его двигателя, а также возраста и стажа владельца.
По словам Игоря Юргенса, президента Российского союза автостраховщиков, инициатива ЦБ — правильная, а еще лучшим решением была бы полная свобода ОСАГО от государственного регулирования. Юргенс уверен, что это снизило бы цену полисов «безубыточным» клиентам страховых компаний до 50%, а тем, кто приносит убытки, увеличило бы на 25–50%.
В середине апреля в МВД сообщили, что в 2017 году россиян на 40% чаще штрафовали за езду без ОСАГО, чем годом ранее. Автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько объяснял происходящее более чем двукратным ростом средней цены страховки в течение последних нескольких лет, а также ухудшением самой «страховой услуги».
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