Mercedes представил родстер AMG GT S Roadster

Немецкая компания Mercedes-Benz официально представила новую модификацию родстера Mercedes-AMG GT S Roadster. Автомобиль стал третьим членом в семействе открытой спортивной модели, оснащённой производительным двигателем 4.0 V8.

Новая модель Mercedes-AMG GT S Roadster расположится между уже выпускаемыми машинами Mercedes-AMG GT Roadster и Mercedes-AMG GT C Roadster. Как и все автомобили семейства, родстер оснащён силовой установкой 4.0 V8, сочетающийся с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Мощность двигателя на новой версии открытой спортивной модели составляет 384 кВт (522,095 л.с.). Крутящий момент — 370 Нм (в диапазоне от 1900 до 5000 об/мин). Согласно заявленным данным, родстер Mercedes-AMG GT S Roadster ускоряется с 0 до 100 км/ч за 3,7 (3,8) секунды. Максимальная скорость — 308 км/ч.

В стандартное оснащение открытой спортивной машины Mercedes-AMG GT S Roadster входит система AMG Ride Control и AMG Dynamic Select, эффективные тормозные механизмы из композитных материалов, светодиодная оптика и оригинальные литые колёсные диски, размерностью 19 и 20 дюймов.

В салоне родстера Mercedes-AMG GT S Roadster можно обнаружить искусственную кожу Artico (натуральная кожа доступна в качестве опции), спортивные кресла AMG, серебристые хромированные акценты. Кроме этого в арсенале автомобиля значится система Airscarf.

Также стоит отметить, что родстер Mercedes-AMG GT S Roadster получил пакет AMG Chrome, который доступен уже в базовой версии модели. В его состав входит эксклюзивная отделка экстерьера, благодаря которой новинку можно отличить от других вариаций открытой модели. Помимо этого для машины будут доступны другие опциональные пакеты.

Официальные продажи родстера Mercedes-AMG GT S Roadster запланированы на июль текущего года.