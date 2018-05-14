ГИБДД открыла «охоту» на дачников

В конце апреля на подмосковных трассах начали появляться новые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, а к началу майских праздников «новинок» насчитывалось уже 1211.

В результате дорожные полицейские собрали немалый «штрафной урожай», поймав дачников на всех возможных проступках.

«Нарушать ПДД не стоит, это понятно», — подчеркнул автор статьи.

Однако, по его словам, то, как полиция реализовывает идею снижения нарушений на дорогах, заставляет задуматься о целях появления новых камер.

Так, на Пятницком шоссе от МКАД до поворота на Кутузовское шоссе, то есть всего на 19 километрах дороги, автолюбителям предстоит попасть в объектив сразу 25 камер. Между тем на 25 километрах Калужского шоссе от МКАД до «первой бетонки» А-107 их всего три.

По словам журналиста, едва ли Пятницкое шоссе в 10 раз аварийнее Калужского.