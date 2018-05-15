ОСАГО подорожает на 20%

Летом средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет на 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина.

По его словам, ЦБ решил одномоментно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО на 20% вверх и вниз. Произойдет это уже летом. Сейчас базовая ставка составляет 3432–4118 рублей, после изменений она будет колебаться от 2746 до 4942 рублей.

В 2018 году среднестатистический водитель приобретал полис ОСАГО за 5800 рублей, после изменения тарифов цена полиса вырастет до 7000 рублей.

Расширение тарифного коридора направлено на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который несколько лет подряд является убыточным для страховщиков. Кроме этого, изменения коснутся коэффициента на стаж и возраст и коэффициента бонус-малус. Вместо пяти возрастных категорий будет 50, а коэффициент бонус-малус будет присваиваться каждому водителю на один год.