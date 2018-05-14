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Первое видео проезда по Крымскому мосту
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В сети появилось видео тестового проезда по Крымскому мосту 

Газета.Ru 2 часа назад
Очевидцы опубликовали на сервисе для видеофайлов YouTube видеозапись, на которой видно как первая колонна грузовых автомобилей прошла по Крымскому мосту. До этого по мосту проезжали только автомобили, занимавшиеся транспортировкой строительных материалов.
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Сначала по автодорожной части моста проехали автокраны, после них — бетоносмесители.
В Керчи 13 мая было запущено рабочее движение автотранспорта по путепроводу на пересечении подхода для автомобилей к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Ожидается, что автомобильное движение по мосту начнется во второй половине мая. Перед этим состоится церемония открытия Крымского моста с участием главы государства.
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