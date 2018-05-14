Россияне заявили о претензиях к работе страховщиков по ОСАГО 

Большинство россиян (74 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что у них есть претензии к работе страховщиков по системе ОСАГО.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы довольны тем, как работают страховые компании по системе ОСАГО?». 19 процентам опрошенных «не представилось случая, чтобы узнать это».
По словам семи процентов респондентов, проблем с работой страховых компаний по ОСАГО у них не возникало.
Всего в опросе приняли участие 2278 человек.
Ранее «Ведомости» сообщили, что с 31 августа 2018 года могут вырасти тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО. По данным газеты, Центробанк планирует изменить и базовые тарифы ОСАГО, и коэффициенты к ним. До этого тарифы поднимали весной 2015 года.