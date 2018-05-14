Российские автомобили Ford выросли в цене 

По информации наших коллег из издания «Автостат», в мае компания Ford подняла цены на свои автомобили в России. Средний рост стоимости машин «Форд» составил от 18 до 35 тысяч рублей, причем повышение затронуло практически весь модельный ряд американского бренда. Исключением стал лишь обновленный внедорожник Ford Explorer, вышедший на российский авторынок не так давно.
Стоимость седана и хэтчбека Ford Fiesta выросла на 18 тысяч рублей. Кроссовер Ford Ecosport с начала мая 2018 года стал дороже в России на 22-23 тысячи рублей, как и линейка Ford Focus во всех доступных кузовах (седан, универсал и хэтчбек).
Кроссовер Ford Kuga подорожал на 33 тысячи рублей, а седан Ford Mondeo — на 35 тысяч рублей.
Таким образом, с начала текущего месяца стоимость базовой комплектации Ford EcoSport начинается от 972 тысяч рублей, Fiesta — от 717 тысяч рублей и 803 тысяч рублей в зависимости от типа кузова, Focus — от 1 миллиона 12 тысяч рублей за седан, 865 тысяч рублей за хэтчбек и 1 миллиона 22 тысяч рублей за универсал соответственно. Стартовая цена седана Mondeo составляет от 1 миллиона 385 тысяч рублей, а кроссовера Kuga — от 1 миллиона 494 тысяч рублей.