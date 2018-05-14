Российские автомобили Ford выросли в цене

По информации наших коллег из издания «Автостат», в мае компания Ford подняла цены на свои автомобили в России. Средний рост стоимости машин «Форд» составил от 18 до 35 тысяч рублей, причем повышение затронуло практически весь модельный ряд американского бренда. Исключением стал лишь обновленный внедорожник Ford Explorer , вышедший на российский авторынок не так давно.

Таким образом, с начала текущего месяца стоимость базовой комплектации Ford EcoSport начинается от 972 тысяч рублей, Fiesta — от 717 тысяч рублей и 803 тысяч рублей в зависимости от типа кузова, Focus — от 1 миллиона 12 тысяч рублей за седан, 865 тысяч рублей за хэтчбек и 1 миллиона 22 тысяч рублей за универсал соответственно. Стартовая цена седана Mondeo составляет от 1 миллиона 385 тысяч рублей, а кроссовера Kuga — от 1 миллиона 494 тысяч рублей.