Названы российские цены на BMW M5 Competition

Российское представительство немецкого бренда сегодня сообщило о старте приёма предварительных заказов на приобретение новой версии спорткара модели BMW M5 с пакетом опций Competition. Отметим, что это самый мощный седан в серии производителя.

Под капотом у нового спорткара будет стоять мотор объёмом в 4.4 литра и отдачей в шестьсот двадцать пять лошадиных сил. В паре с силовым агрегатом будет работать современная коробка передач автоматического типа на восемь ступеней. До первой сотни новинка сможет разогнаться всего за 3.3 секунды. Максимальная же скорость BMW M5 Competition составляет триста пять километров в час.

Представители компании уже раскрыли итоговую стоимость нового автомобиля, которая будет стартовать от семи миллионов шестисот шестидесяти тысяч рублей. В салонах дилеров первые экземпляры появятся только в конце лета этого года. Именно в этом время те, кто уже сейчас оформят предварительные заказы, смогут наконец-то получить свои автомобили.