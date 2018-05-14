Среди LCV с пробегом лидирует «ГАЗ-3302 ГАЗель»

Исследование «Автостат Инфо» показывает, что за первый квартал 2018 года в России было продано 86 035 ед. LCV с пробегом. Это на 8,3% меньше, чем было перепродано годом ранее — 93 820 шт.

В этот период на 8,8% снизились перепродажи LCV российских марок (всего продано 47 664 шт.), и на 7,7% сократился в продажах сегмент LCV-иномарок с пробегом (до 38 371 ед.).

В результате исследования аналитики «Автостат Инфо» установили, что самым высоким спросом на вторичном рынке легких коммерческих авто пользуется модель «ГАЗ-3302 ГАЗель». За январь-март этого года покупатели приобрели 21 515 таких подержанных машин, на 8% меньше, чем годом ранее. Второе место в списке самых популярных LCV с пробегом занимает «ГАЗ-3221 ГАЗель» с результатом 4335 ед. (-26%), а третье — Ford Transit (4164 ед., -7,7%). Далее в списке следуют «ГАЗ-2705 ГАЗель» (4023 шт., -17%) и «УАЗ-3741» (3564 авто, -0,2%).

Рейтинг моделей, с наиболее высокими перепродажами на рынке LCV, входят также:

«ГАЗ-2752 Соболь» — 2353 шт. (-9,5%),