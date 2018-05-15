Хот-хэтч Honda Civic Type R установил рекорд для переднеприводных автомобилей

Honda Civic Type R проехал круг на французском треке «Маньи-Кур» за рекордное для переднеприводных автомобилей время.

За рулем Honda Civic Type R гонщик World Touring Car Cup (WTCC) Эстебан Герьери. Ему удалось проехать 4,4-километровую трассу за 2 минуты 1,51 секунды, передает Motor1. Таким образом хот-хэтч улучшил результат модели прошлого поколения практически на пять секунд.

В апреле прошлого года Civic Type R также установил рекорд для переднеприводных машин на Нюрбургринге, проехав «Северную петлю» за 7 минут 43,8 секунды.

Рекорд на «Маньи-Кур», как отмечается, является первой частью программы Honda Civic Type R Challenge 2018, в рамках которой выдающиеся гонщики Honda пробуют установить рекорды для переднеприводных автомобилей на нескольких европейских гоночных треках, включая Эшторил, Хунгароринг, Сильверстоун и Спа-Франкоршам. Схожая программа проводилась в 2016 году.

Отмечается, что Civic Type R, установивший рекорд, оснащен двигателем, способным выдавать 316 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» хот-хэтч может разогнаться за 5,7 секунды.