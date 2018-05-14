Саратовское правительство собирается купить 18 иномарок 

Государственное «Транспортное управление» покупает 18 иномарок на сумму около 30 млн рублей для перевозки саратовских чиновников. Об этом говорится в извещениях на сайте госзакупок.
По документам, правительству требуются автомобили «Тойота Камри» или их эквивалент. Из них 10 должны быть повышенной комфортности (по средней цене 1,86 млн). Их салон должен быть обит кожей, а сам автомобиль снабжен различными удобствами и техническими средствами, например, датчиками света и дождя и автоматическим переключением света фар, электроприводом водительского сидения и подогревом под каждым местом, мультимедийной системой и так далее. Еще восемь машин заказываются в комплектации попроще, и стоят они в среднем 1,5 млн рублей.
Все автомобили оплачиваются из источников, названных «субсидиями на иные цели», фактически же из областного бюджета. Поставщиков рассчитывают определить 4 июня, машины должны быть переданы заказчику в течение 15 дней после подписания контракта.
«Тойота Камри» — наиболее распространенная марка в автопарке «Транспортного управления», которое обслуживает губернатора, членов правительства области и депутатов облдумы. «ФедералПресс» поинтересовался в управлении делами правительства области, почему нынешние машины перестали их устраивать. Получить ответ в течение дня не удалось.
В региональном отделении ОНФ «ФедералПресс» сообщили, что они тоже обратили внимание на автомобильные аппетиты чиновников. Активисты проекта «ЗА честные закупки» намерены направить запрос в правительство, чтобы узнать о техническом состоянии автопарка и необходимости его обновления.
Фото Евгения Трухачева