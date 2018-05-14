Ещё
Саратовское правительство собирается купить 18 иномарок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саратовское правительство собирается купить 18 иномарок 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Государственное «Транспортное управление» покупает 18 иномарок на сумму около 30 млн рублей для перевозки саратовских чиновников. Об этом говорится в извещениях на сайте госзакупок.
По документам, правительству требуются автомобили «Тойота Камри» или их эквивалент. Из них 10 должны быть повышенной комфортности (по средней цене 1,86 млн). Их салон должен быть обит кожей, а сам автомобиль снабжен различными удобствами и техническими средствами, например, датчиками света и дождя и автоматическим переключением света фар, электроприводом водительского сидения и подогревом под каждым местом, мультимедийной системой и так далее. Еще восемь машин заказываются в комплектации попроще, и стоят они в среднем 1,5 млн рублей.
Все автомобили оплачиваются из источников, названных «субсидиями на иные цели», фактически же из областного бюджета. Поставщиков рассчитывают определить 4 июня, машины должны быть переданы заказчику в течение 15 дней после подписания контракта.
«Тойота Камри» — наиболее распространенная марка в автопарке «Транспортного управления», которое обслуживает губернатора, членов правительства области и депутатов облдумы. «ФедералПресс» поинтересовался в управлении делами правительства области, почему нынешние машины перестали их устраивать. Получить ответ в течение дня не удалось.
В региональном отделении ОНФ «ФедералПресс» сообщили, что они тоже обратили внимание на автомобильные аппетиты чиновников. Активисты проекта «ЗА честные закупки» намерены направить запрос в правительство, чтобы узнать о техническом состоянии автопарка и необходимости его обновления.
Фото Евгения Трухачева
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ: любовь к высококлассным лимузинам объединяет Путина и Трампа Стало известно, как лимузин Путина получил госномера ржавой «Волги» Полицейских посадят в «стаканы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первое видео проезда по Крымскому мосту90
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍11
ГИБДД открыла «охоту» на дачников
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа111
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение