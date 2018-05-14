Саратовское правительство собирается купить 18 иномарок

Государственное «Транспортное управление» покупает 18 иномарок на сумму около 30 млн рублей для перевозки саратовских чиновников. Об этом говорится в извещениях на сайте госзакупок.

По документам, правительству требуются автомобили « Тойота Камри» или их эквивалент. Из них 10 должны быть повышенной комфортности (по средней цене 1,86 млн). Их салон должен быть обит кожей, а сам автомобиль снабжен различными удобствами и техническими средствами, например, датчиками света и дождя и автоматическим переключением света фар, электроприводом водительского сидения и подогревом под каждым местом, мультимедийной системой и так далее. Еще восемь машин заказываются в комплектации попроще, и стоят они в среднем 1,5 млн рублей.

Все автомобили оплачиваются из источников, названных «субсидиями на иные цели», фактически же из областного бюджета. Поставщиков рассчитывают определить 4 июня, машины должны быть переданы заказчику в течение 15 дней после подписания контракта.

«Тойота Камри» — наиболее распространенная марка в автопарке «Транспортного управления», которое обслуживает губернатора, членов правительства области и депутатов облдумы. «ФедералПресс» поинтересовался в управлении делами правительства области, почему нынешние машины перестали их устраивать. Получить ответ в течение дня не удалось.

В региональном отделении ОНФ «ФедералПресс» сообщили, что они тоже обратили внимание на автомобильные аппетиты чиновников. Активисты проекта «ЗА честные закупки» намерены направить запрос в правительство, чтобы узнать о техническом состоянии автопарка и необходимости его обновления.

Фото Евгения Трухачева