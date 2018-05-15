10 секунд до штрафа: как не стать жертвой «Стрит Фалькона»

Радиостанция Business FM рассказала, чем новые дорожные камеры «Стрит Фалькон» отличаются от всех остальных.

Накануне пресс-служба «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) сообщила о появлении 100 комплексов фотовидеофиксации «Стрит Фалькон» на улицах Москвы. Новые камеры появились главным образом в центре столицы, в том числе на Новом Арбате, Цветном бульваре и Кутузовском проспекте.

«Стрит Фалькон» отличаются от других камер тем, что, помимо прочего, способны уследить даже за 10-секундной остановкой в неположенном месте.

«Камера срабатывает моментально, как только человек остановился», — объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, «это очень плохо», так как, например, на платных парковках человеку отводится 10 минут на поиски места и возможность передумать. В связи с этим эксперт призвал принять регламент, который позволит на определенное время останавливаться там, где это не положено.

«Почему 10 секунд, а чего не две секунды или не одна секунда?» — сетует депутат Вячеслав Лысаков.

По мнению зампреда думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, остановки в неположенных местах бывают вынужденными, а водителям порой бывает тяжело доказать свою невиновность даже в суде. По его словам, установка «Стрит Фальконов» — это «изощренное продолжение коммерциализации московского пространства».

В свою очередь, пресс-секретарь АМПП Анна Пивоварова заявила радиостанции, что пользователи платных парковок получат на оплату 15 минут, а что делать остальным, она не объяснила.