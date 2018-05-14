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Господдержка автопрома завершается
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В России завершились две программы льготного автокредитования 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Минпромторг завершает программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за успешного достижения целевых показателей, сообщило ведомство.
За четыре месяца продали 85,94 тысячи автомобилей при целевом показателе в 80,6 тысячи.
Адресные программы действовали с начала года и предполагали предоставление определенным категориям заемщиков скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.
Особая программа для жителей Дальневосточного федерального округа, которую запустили 11 апреля 2018 года, продолжает действовать. Таким образом, новые автомобили российского производства можно купить со скидкой в 25%.
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Совокупный эффект от реализации этих программ за четыре месяца текущего года составил более 106 тысяч автомобилей. Таким образом, каждый пятый автомобиль в России был продан в рамках государственных программ стимулирования спроса.

Траты на программы

На эти программы государство с начала года потратило 16 миллиардов рублей. Это меньше половины от суммы средств, которые направили на поддержку спроса на российские автомобили. Всего было выделено 35 миллиардов рублей.
Часть этих средств — девять миллиардов рублей — заплатили банкам за предоставленную возможность по льготному кредитованию предыдущих лет, включая этот год.
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