Господдержка автопрома завершается

В России завершились две программы льготного автокредитования

Минпромторг завершает программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" из-за успешного достижения целевых показателей, сообщило ведомство.

За четыре месяца продали 85,94 тысячи автомобилей при целевом показателе в 80,6 тысячи.

Адресные программы действовали с начала года и предполагали предоставление определенным категориям заемщиков скидки в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Особая программа для жителей Дальневосточного федерального округа, которую запустили 11 апреля 2018 года, продолжает действовать. Таким образом, новые автомобили российского производства можно купить со скидкой в 25%.

Совокупный эффект от реализации этих программ за четыре месяца текущего года составил более 106 тысяч автомобилей. Таким образом, каждый пятый автомобиль в России был продан в рамках государственных программ стимулирования спроса.

Траты на программы

На эти программы государство с начала года потратило 16 миллиардов рублей. Это меньше половины от суммы средств, которые направили на поддержку спроса на российские автомобили. Всего было выделено 35 миллиардов рублей.

Часть этих средств — девять миллиардов рублей — заплатили банкам за предоставленную возможность по льготному кредитованию предыдущих лет, включая этот год.