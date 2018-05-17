Ещё
Открытие Крымского моста привело к сокращениям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оператор Керченской переправы планирует сократить штат из-за открытия Крымского моста 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
В ООО «Морская дирекция» рассказали о планах по сокращению штата сотрудников и, возможно, числа паромов в связи с введением в эксплуатацию Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.
«Возможно, при условии достаточного обеспечения транспортной доступности, количество работающих паромов сократится. Однако, пока у судовладельцев есть заинтересованность работать, на паромной линии будут задействованы все 6 судов. Коллектив ООО «Морская дирекция» будет сокращён до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учётом потребностей транспортного комплекса», — указали в пресс-службе.
В компании уточнили, что после открытия движения по Крымскому мосту поток легковых автомобилей через паромную переправу ожидаемо снизился, но при этом число перевезённых грузовиков не изменилось. Данное изменение позволит сделать переправу более комфортной для большегрузов.
Движение по мосту было открыто в 5:30 16 мая. Российский лидер Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 15 мая и проехал по мосту за рулём КамАЗа.
RT на русском: последние новости
Лидер «Ночных волков» возглавит колонну байкеров на Крымском мосту Фотографировавшимся на Крымском мосту байкерам может грозить штраф Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»
Комментарии5  Ещё 105 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту616
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто36
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен171
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту165
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС7
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение