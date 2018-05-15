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Обновленный Tiggo 3 выйдет в продажу 16 мая
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Обновленный Tiggo 3 выйдет в продажу 16 мая 

Daily-Motor 52 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Chery готовится к старту продаж на родном для себя китайском авторынке обновленного кроссовера Tiggo 3. Автомобиль поступит в распоряжение дилеров марки в «Поднебесной» уже завтра, 16 мая.
Новый «Тигго 3» получил ряд незначительных доработок, которые в основном касаются его экстерьера и интерьера. Кроме того, был расширен список опций, доступных для этой модели.
От своего предшественника рестайлинговый Tiggo 3 будет отличаться улучшенной шумоизоляцией, слегка переработанными бамперами, видоизмененным пластиковым обвесом кузова, а также колесными дисками другого дизайна.
В интерьере будут задействованы более качественные материалы отделки и появится новая мультимедийная система с поддержкой интерфейсов синхронизации со смартфонами.
Приводить в движение обновленный Chery Tiggo 3 2019 будет прежний 1,6-литровый бензиновый мотор, выдающий 126 лошадиных сил мощности. Пиковый крутящий момент этого агрегата равен 160 Нм. Связку ему осуществляет 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый «вариатор». Привод — исключительно передний.
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