Обновленный Tiggo 3 выйдет в продажу 16 мая

Компания Chery готовится к старту продаж на родном для себя китайском авторынке обновленного кроссовера Tiggo 3. Автомобиль поступит в распоряжение дилеров марки в «Поднебесной» уже завтра, 16 мая.

Новый «Тигго 3» получил ряд незначительных доработок, которые в основном касаются его экстерьера и интерьера. Кроме того, был расширен список опций, доступных для этой модели.

От своего предшественника рестайлинговый Tiggo 3 будет отличаться улучшенной шумоизоляцией, слегка переработанными бамперами, видоизмененным пластиковым обвесом кузова, а также колесными дисками другого дизайна.

В интерьере будут задействованы более качественные материалы отделки и появится новая мультимедийная система с поддержкой интерфейсов синхронизации со смартфонами.