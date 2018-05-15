Красный для пешеходов предложили ограничить 45 секундами

Время ожидания зеленого сигнала на пешеходных светофорах предложили ограничить 45 секундами. Инициатива содержится в проекте предварительного национального стандарта (ПНСТ), который планируется утвердить в будущем году. По мнению разработчиков, она позволит снизить аварийность.

Разработку ПНСТ "Схемы светофорного регулирования" планируется завершить до конца 2018 года, рассказал глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский

Сейчас ожидание на переходах может длиться до полутора, а порой и до трех минут. В итоге нетерпеливые пешеходы перебегают дорогу. Часто это случается уже после 45 секунд ожидания — поэтому именно этот период решили сделать максимальным, отметил Александр Шумский. Идеальным же является время ожидания в 30 секунд, сообщает газета "Известия"

Решение по итоговому времени горения красного сигнала для пешеходов будут принимать по каждому перекрестку в отдельности. Оно будет зависеть от загруженности дорог.

Стандарт также рекомендует дать водителям возможность пересекать дорогу одновременно с пешеходами, при условии, что на трассе рекомендованная скорость не больше 50–60 километров в час. Это удобно, например, в моменты, когда для автомобилей разрешен только поворот на дорогу с "зеброй".

Перебегающие дорогу нетерпеливые пешеходы провоцируют аварии, отметил Шумский. Сокращение времени ожидания на переходах позволит избежать таких ситуаций.

В Росстандарте полагают, что ПНСТ направлен "на повышение безопасности дорожного движения". Утверждение стандарта запланировано на 2019 год. Предварительный стандарт нужен для проверки новых технологий на практике перед вписыванием их в ГОСТы.

Эксперимент по оптимизации светофорного регулирования проводится в столице. На 30 перекрестках по просьбам жителей увеличили длительность горения зеленого сигнала для пешеходов. В некоторых местах — на 41 секунду. На других светофорах снизили время ожидания зеленого. Красный теперь горит на 10–85 секунд меньше.