«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту

По данным информационного агентства, сегодня после официального старта автомобильного движения по Крымскому мосту мотоциклисты нарушили требование не останавливаться на нем.

Байкеры заглушили моторы на арочном пролете сооружения, чтобы сделать селфи. «Крыминформ» не уточняет, были ли «Ночные волки» за это оштрафованы.