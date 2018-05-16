«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту 

Первыми нарушителями правил дорожного движения на Крымском мосту стали члены байкерского клуба «Ночные волки», сообщает «Крыминформ».
По данным информационного агентства, сегодня после официального старта автомобильного движения по Крымскому мосту мотоциклисты нарушили требование не останавливаться на нем.
Байкеры заглушили моторы на арочном пролете сооружения, чтобы сделать селфи. «Крыминформ» не уточняет, были ли «Ночные волки» за это оштрафованы.
Накануне президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение на Крымском мосту, а уже сегодня по сооружению, построенному на полгода ранее запланированного, проехались рядовые автомобилисты, а также байкеры во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым.