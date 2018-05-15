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Открытие Крымского моста: цифры, факты и советы туристам
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Открытие Крымского моста: цифры, интересные факты и советы туристам 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: ТАСС
Проект сдан досрочно. Официальное открытие состоится 15 мая, автомобильное движение запустят на следующий день. Сколько у моста свай, почему пролив полюбили дельфины и где загадывать желание?
Владимир Путин 15 мая примет участие в официальном открытии Крымского моста. Движение машин через Керченский пролив начнется 16 мая. Мост достроили на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.
19 километров дорожного полотна, четыре полосы для движения — по две в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час. При строительстве Крымского моста было использовано почти семь тысяч свай. Их длина варьируется в зависимости от сложности грунта: на самых трудных участках их забивали на глубину до 105 метров — это высота 35-этажного дома.
Самой сложной была установка арочных пролетов. Делали это с моря. У строителей было всего 72 часа погодного окна на закрепление каждой арки. Все комплектующие отечественные. Единственное — для забивания свай использовали голландские гидромолоты.
Это очень сложное и уникальное в своем роде архитектурное сооружение. Дело в том, что в Керченском проливе сразу несколько сейсмоактивных зон. Создатели проекта сделали так, чтобы мост обходил зоны разломов, а все участки строительства укрепили на случай возможных землетрясений и оползней. Мост спроектирован так, чтобы выдержать подземные толчки силой девять баллов.
И все это было построено в рекордно короткие сроки. От момента, когда президент поставил перед Минтранспорта задачу, и до сдачи объекта прошло всего четыре года. И в этом также уникальность проекта, считает независимый аналитик, эксперт в сфере строительства дорог и мостов Николай Данилин:
Николай Данилин, независимый аналитик, эксперт в сфере строительства дорог и мостов
«Движение по Крымскому мосту — это событие, которое определит развитие технологий на будущие годы. В этой ситуации было доказано, что когда люди, технологии, материалы мобилизованы на решение проекта, достигается результат, которым можно, в общем-то, гордиться. Наверное, все-таки уникальность именно в том, что проект получился и что он создан в кратчайшие сроки».
Общая стоимость проекта — 228 млрд рублей. Власти рассчитывают, что в будущем траты себя окупят, ведь следует учитывать мультипликативный эффект: мост придаст экономике региона мощный импульс. Добраться на другой берег станет не только значительно быстрее, но и дешевле, говорит житель Тамани Иван:
Иван житель, Тамани
«Раньше была переправа. Садишься на переправу, на паром — это отнимало много времени. А сейчас сел в машину — и в течение 20 минут ты уже на другой стороне. Конечно, намного лучше. Все идет только в плюс».
В Крыму открытия моста ждут не меньше. Житель Керчи Александр шутит, что теперь можно съездить в Тамань, посидеть там в кафе и без проблем вернуться домой:
— Жду с нетерпением, когда откроется, чтобы поехать в Анапу, попить кофе и вернуться назад в Керчь.
— Говорят, там сейчас стало много дельфинов.
— Дельфинов много. Сколько раз ехал на пароме — есть дельфины. А куда они денутся — они же наши.
Как объясняют специалисты, дельфинов стало больше из-за того, что на опорах моста появилось много планктона, которым они питаются.
Что касается движения через Керченский пролив, его откроют 16 мая в 5:30 утра. Сначала пустят легковые машины и автобусы. Грузовики весом свыше 3,5 тонны смогут поехать только в октябре, когда закончится курортный сезон. Железнодорожную часть моста планируется сдать к декабрю следующего года.
Специально к открытию инфоцентр «Крымский мост» подготовил десять советов туристам. Прежде всего, им рекомендуют посидеть «на дорожку» на скамейке, которая стоит на смотровой площадке на таманском берегу. Затем сделать селфи с памятником Михаилу Лермонтову, которому, между прочим, Тамань не нравилась: поэт ее называл «самым скверным городишком из всех приморских городов России». Кроме того, туристам рекомендуют обязательно запастись креветками для символа стройки — рыжего кота Мостика. Ну и, естественно, проезжая под сводами арки, загадать желание.
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