Renault готовит миниатюрный кроссовер-однобазник Kwid

Субкомпактный псевдо-кроссовер Renault Kwid, больше подходящий под классификацию "высокий хэтчбек", очень популярен на рынке Индии и за свою короткую историю даже успел перебраться за океан в Южную Америку, где также снискал заслуженный успех.

Автомобилистам пришлось по душе сочетание скромных размеров, приятного дизайна и акцентов в стиле SUV, подкрепленных экстремально низкой ценой Kwid — всего 4 тысячи евро в Индии (в Южной Америке несколько дороже, но там и доходы у населения выше). Согласно последним слухам, Renault намеревается развить успех и выпустить на базе Kwid настоящий кросс длиной до 4 м.

В отличие от Kwid с ограниченным представлением в мире, новый кроссовер на расширенной архитектуре CMF-A+ будет продаваться на гораздо большем количестве рынков, включая Европу. Может быть, руководство французского автогиганта пожелает попробовать продавать модель и в России, но тут без глубокой локализации просто не обойтись, иначе цена потеряет свою привлекательность.

Автомобиль проходит под заводской кодировкой HBC и это означает, что принципиальное решение о запуске такой модели в серийное производство уже принято. Под капотом новинки расположится бензиновый силовой агрегат объемом 1.0 л с тремя цилиндрами мощностью 67 л.с. и с крутящим моментом 91 Нм. Такой же мотор ставится и на родственный Kwid, работая в паре с 5МКП или "роботом".

Миниатюрный кроссовер-однобазник Renault Kwid выйдет в свет не ранее 2020 года, поэтому не исключено, что к тому времени производитель освоит производство дешевых "мягких" гибридов и наделит новинку такой системой со стартер-генератором и АКБ увеличенной емкости. (На фото — неофициальный рендер будущего авто.)