Рейтинг российских моделей на рынке новых LCV

В первом квартале 2018 года в России было продано 22 546 новых легких коммерческих авто, о чем говорится в статистике «Автостат Инфо». Это на 2,2% ниже уровня продаж за аналогичный период прошлого года — 23 056 шт. За отчетный квартал в стране продажи российских LCV снизились на 10,3% в годовом сравнении до 15 240 ед.

На рынке отечественных LCV первое место по продажам за январь-март 2018 года занимает модель «ГАЗель NEXT». В отчетный период дилеры «ГАЗа» продали 5549 таких машин, на 13,6% больше, чем годом ранее (4884 шт.). Модель «ГАЗ-3303 ГАЗель» вышла на второе место среди российских LCV с результатом 2317 проданных ед. за январь-март 2018 года. В сравнении с результатом прошлого года (2234 ед.) продажи этой модели выросли на 3,7%. Третье место в сегменте отечественных LCV занимает «УАЗ-3741» — 1550 ед. авто, реализованных за январь-март 2018 года, против 2152 ед., проданных годом ранее (-28%). Четвертое и пятое места в рейтинге этого сегмента принадлежат моделям LADA Largus и «УАЗ-3909», которая в отчетный период были проданы в РФ в количестве 1086 и 871 ед. соответственно (-37,2% и 49,3%).

Среди моделей LCV российских брендов наиболее высокие показатели продаж в отчетный период продемонстрировали также:

«ГАЗ-2752 Соболь» — 739 авто (+12,3%),

«ГАЗ-3221 ГАЗель» — 572 ед. (-37,2%),

«ГАЗ-2705 ГАЗель» — 526 ед. (-21%),

«ГАЗ-2217 Соболь» — 490 шт. (+117,8%),

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