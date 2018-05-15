В РФ возможно наладят производство КПП для автомоделей Ford

Представители автокомпании Ford Sollers сообщают, что идет рассмотрение возможной локализации сборки трансмиссий к автомоделям Ford, выпускаемым в РФ.

В частности речь идет о промплощадках в Татарстане. Как известно, в Елабуге производится локальная сборка Ford Kuga , Explorer, а также Ford Transit

На площадке в Набережных Челнах налажен выпуск Ford Fiesta и Ecosport.

Конечно же рассмотрение условий по наладке производства трансмиссий для машин Ford не случайно. Ведь как мы знаем, такой шаг поможет получить предприятию дополнительные преференции в виде льготного налогообложения.

Как говорит глава СП Адиль Ширинов , сейчас речь не идет о том, стоит или не стоит выпускать КПП в Российской Федерации.

Рассматриваются именно конкретные механизмы отладки процесса и принимается конкретное решение о производственных мощностях, которые примут на себя данную нагрузку.