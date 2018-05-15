В РФ возможно наладят производство КПП для автомоделей Ford 

Представители автокомпании Ford Sollers сообщают, что идет рассмотрение возможной локализации сборки трансмиссий к автомоделям Ford, выпускаемым в РФ.
В частности речь идет о промплощадках в Татарстане. Как известно, в Елабуге производится локальная сборка Ford Kuga, Explorer, а также Ford Transit.
На площадке в Набережных Челнах налажен выпуск Ford Fiesta и Ecosport.
Конечно же рассмотрение условий по наладке производства трансмиссий для машин Ford не случайно. Ведь как мы знаем, такой шаг поможет получить предприятию дополнительные преференции в виде льготного налогообложения.
Как говорит глава СП Адиль Ширинов, сейчас речь не идет о том, стоит или не стоит выпускать КПП в Российской Федерации.
Рассматриваются именно конкретные механизмы отладки процесса и принимается конкретное решение о производственных мощностях, которые примут на себя данную нагрузку.