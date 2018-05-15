Автомобили злостных неплательщиков начали продавать 

Согласно озвученной информации представителями ГИБДД, судебные приставы начинают процедуру изъятия транспортных средств у заядлых нарушителей, которые не оплачивают штрафы.
Как известно, ранее злостных неплательщиков наказывали, путем изъятия из автомобиля магнитолы или аккумуляторы.
Теперь с теми, кто не желает оплачивать штрафы за нарушение ПДД, церемониться особо не будут, а сразу отнимут авто в счет погашения задолженности.
К примеру, у одного столичного "штрафника", который накопил штрафов на 220000 рублей изъяли автомобиль Mazda 3. Правда стоит отметить, что совокупная задолженность оказалась меньше стоимости автомобиля. В итоге остаток средств вернули бывшему владельцу Mazda.
Очевидно ГИБДД приняло решение впредь не церемониться со злостными неплательщиками. Другое дело, как сами нарушители допускают такую задолженность?
Ведь государство пошло на уступки и погашая штраф в течении двадцати дней, нарушитель может оплачивать только 50% от суммы начислений.