Автомобили злостных неплательщиков начали продавать

Согласно озвученной информации представителями ГИБДД, судебные приставы начинают процедуру изъятия транспортных средств у заядлых нарушителей, которые не оплачивают штрафы.

Как известно, ранее злостных неплательщиков наказывали, путем изъятия из автомобиля магнитолы или аккумуляторы.

Теперь с теми, кто не желает оплачивать штрафы за нарушение ПДД, церемониться особо не будут, а сразу отнимут авто в счет погашения задолженности.

К примеру, у одного столичного "штрафника", который накопил штрафов на 220000 рублей изъяли автомобиль Mazda 3 . Правда стоит отметить, что совокупная задолженность оказалась меньше стоимости автомобиля. В итоге остаток средств вернули бывшему владельцу Mazda.

Очевидно ГИБДД приняло решение впредь не церемониться со злостными неплательщиками. Другое дело, как сами нарушители допускают такую задолженность?

Ведь государство пошло на уступки и погашая штраф в течении двадцати дней, нарушитель может оплачивать только 50% от суммы начислений.