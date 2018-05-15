Honda запустила в серию новый гибридный седан Insight

На американском заводе японского автогиганта Honda Motor Company, расположенного в штате Индиана, стартовал серийный выпуск нового гибридного седана Honda Insight , мировая премьера которого состоялась в рамках автосалона в Нью-Йорке 2018 года.

Как рассказали в пресс-центре японского бренда, общий объём инвестиций в производство новой 4-дверной модели составил свыше 61 миллиона долларов. Причём компоненты для седана Honda Insight поставляются с трёх разных предприятий японской компании, также расположенных на территории США.

Новый седан Honda Insight основан на базе модели Honda Civic десятого поколения. Шасси: стойки МакФерсон спереди и многорычажная подвеска сзади. Колёсная база — 2 700 мм. Другие габариты седана в компании пока не раскрыли. Известно, что в конструкции автомобиля широко используются сверхлёгкие материалы.

Как сообщалось ранее, седан Honda Insight нового поколения оснащён гибридной силовой установкой i-MMD, в состав которой входит 1,5-литровый ДВС и пара электромоторов, один из которых подключен к ДВС и работает в режиме генератора, а второй вращает колеса передней оси. Блок аккумуляторных батарей расположен под полом. Суммарная отдача — 153 л.с. (267 Нм). Расход топлива (в городском цикле) — 4,3 л/100 км.

В зависимости от комплектации, в оснащение нового гибридного седана Honda Insight входит светодиодная оптика, цифровая приборная панель, 16— или 17-дюймовые литые диски, 2-зонный климат-контроль, комплекс систем безопасности Honda Sensing и многое другое. Цены и комплектации новинки пока не озвучены.