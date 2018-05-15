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Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
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Парочка полицейских расслабилась в служебном авто 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники дорожно-постовой службы — тоже люди, и им время от времени требуется отдых. Хотя спать на глазах обычных граждан в патрульной машине, пожалуй, неправильно. Курьёзный инцидент произошёл в Амурской области. Прохожий обратил внимание, что полицейские в служебной машине устроили «тихий час». Мужчина был шокирован такой расслабленностью стражей порядка и зафиксировал сон на видео. Он обошёл автомобиль и сделал кадры с разных ракурсов, но полицейские спали крепко и даже не заметили оператора. Спустя некоторое время автор ролика решил устроить экстремальный подъём. Он открыт дверь авто и громко крикнул, ошеломив релаксирующих патрульных. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка. К дисциплинарной ответственности могут привлечь не только самих любителей сиесты, но их начальников.
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